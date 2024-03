“Di te ci mancherà tutto” Lutto a Mediaset | l’annuncio di Gerry Scotti

(Di venerdì 22 marzo 2024)inper una improvvisa scomparsa.Una morte che ha lasciato tutti nelpiù grande dolore. Avrebbe compiuto 43 anni e aveva lavorato negli studi del Biscione e non solo per tanti anni. La notizia è stata diffusa nel pomeriggio di venerdì 22 marzo e sui social si stanno moltiplicando i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. Messaggi da parte di personaggi famosi, conduttori, giornalisti e attori televisivi., storico conduttore, ha pubblicato un ricordo sui suoi account Instagram. A corredo della foto di Silvia, ha scritto: “Ciao Silvia, ci hai lasciato troppo presto. Cidi te”. Un ricordo bellissimo e commovente anche da parte di Mara Venier, che ha avuto il privilegio di conoscerla.a ...

Come un fulmine a ciel sereno, Josè Mourinho non è più l'allenatore della Roma. L'addio dello Special One alla squadra della Capitale era preventivabile, ma in pochi... (ilmessaggero)

Bel successo per la cerimonia in onore dei 50 anni di Anci Umbria: ...di Anci è che si possa procedere insieme verso questa ricorrenza così importante per tutto il paese,... Come ad esempio il Pnrr in cui i protagonisti sono proprio i Comuni, accanto ai quali non mancherà ...

I Pooh ritornano a luglio a Piazza San Marco a Venezia dopo cinquant'anni: "Abbiamo tenuto concerti in quasi tutto il mondo, ma crediamo che Piazza San Marco sia il posto più ... Non mancherà, inoltre, un triplice omaggio a Stefano D'Orazio , il batterista e paroliere del ...