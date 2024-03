Dengue | è allarme | allerta nelle Regioni per possibile trasmissione

(Di venerdì 22 marzo 2024), è: scatta l’per lein seguito ad unaIl virusinizia a fare seriamente paura anche all’Italia. Dopo la bufera che si sta scatenando all’estero, in particolar modo in Brasile. nel nostro Paese la situazione non è affatto delle migliori. Tanto è vero che è scattata l’per lecon una stretta su prevenzione e sorveglianza contro il rischio diautoctona del virus attraverso la zanzara tigre. Ad annunciarlo, attraverso un comunicato, è stata la direzione generale della Prevenzione del ministero della Salute. Cresce la preoccupazione per la(Ansa Foto) Notizie.comQuesti ultimi hanno ...

