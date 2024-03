(Di venerdì 22 marzo 2024) Montecatini Terme, 22 marzo 2024 – Quelsenza vita giaceva nella camera dell’exImpero da circa un. Sembra la trama di un romanzo a tinte forti, ma lasupera spesso la fantasia. Questa è la sconvolgente notizia emersa ieri, al termine dell’autopsia effettuata sul cadavere del magrebino di circa trent’anni, rinvenuto nelle stanze della struttura dismessa di via Felice Cavallotti. Mentre i giorni passavano, il processo di decomposizione di quella salma è andato avanti finché gli operai addetti alla manutenzione non hanno fatto l’agghiacciante scoperta. L’esame delè stato effettuato nelle sale dell’obitorio dell’ospedale di Pescia dall’anatomopatologo Giuliano Piliero, con il medico legale medico Walter Calugi. La vittima ha ricevuto un’unica coltellata all’addome, fatale ...

Delitto in hotel: le prime verità. Corpo abbandonato da un mese - Montecatini Terme, 22 marzo 2024 – Quel corpo senza vita giaceva nella camera dell’ex hotel Impero da circa un mese ... in merito all’ambito dove potrebbe essere maturato il Delitto. Non si escludono ...lanazione

Femminicidio Giulia Tramontano, parla il collega in Aula: «Era un bugiardo seriale, avevamo paura» - Dopo la sorella Chiara, anche un collega di Impagnatiello è intervenuto in Aula per il processo sulla morte di Giulia Tramontano.lettera43

Uomo trovato morto nell’hotel a Montecatini, è omicidio: “Ha diverse ferite sul corpo” - Montecatini Terme (Pistoia), 20 marzo 2024 – Non sembrano ormai esserci più molti dubbi: l’uomo trovato morto nell’hotel abbandonato a Montecatini è stato ucciso. La procura ha disposto l'autopsia per ...lanazione