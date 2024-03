Decaro alla manifestazione di Libera a Roma sfila con Pd | M5s e Avs

I clan su Decaro: "Quello non dà niente". Accuse infondate, i pm lo archiviano - In un'altra intercettazione era emerso che due esponenti del clan Parisi dicevano: "Decaro non dà niente. Quegli altri danno un sacco di soldi" ...affaritaliani

Assemblea Nazionale Ali, Bonaldi (Ali): "Bene mozione pro Decaro. Importante patto dei sindaci per l'Europa" - (ASI)Roma – «La mozione a sostegno del sindaco di Bari, Antonio Decaro, votata all'unanimità durante la nostra Assemblea Nazionale, è stata un passo molto importante, una presa di posizione forte, da ...agenziastampaitalia

Centrodestra, gioco a tre per il candidato sindaco di Bari - Per il momento le bocce sono ferme e, almeno per questo fine settimana, non dovrebbero esserci incontri risolutivi, fermo restando che c’è chi assicura che, almeno fino alla sera del 7 aprile, quando ...lagazzettadelmezzogiorno