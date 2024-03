De Vrij tornato | ma l’Inter attende notizie dall’Olanda | scenari! ? Sky

(Di venerdì 22 marzo 2024) Deè ria Milano dopo essersi fermato durante il ritiro della nazionale olandese. Oraaspettaproprioper capire la gravità dell’infortunio. ATTESA ? Prima di lasciare l’Olanda, Stefan desi è sottoposto a degli esami strumentali per capire il problema che lo ha fermato in ritiro. Il difensore, appena riad Appiano Gentile, rimane in dubbio per dopo la sosta. Come riferisce Matteo Barzaghi di Sky Sport,il referto dalla nazionale orange. Questo dovrebbe arrivare tra oggi e domattina. Appena ricevuto, il club potrà definire meglio l’entità dell’infortunio e gli eventuali tempi di recupero. Inter-News - Ultimee calciomercato Inter - Il presente ...

De Vrij out, emergenza Inter! Inzaghi prova le soluzioni – CdS - Stefan de Vrij è tornato dal ritiro della Nazionale per un problema fisico ancora da valutare. La sua presenza con l’Empoli è in dubbio, Simone Inzaghi è alla ricerca di soluzioni spiegate anche dal C ...informazione

Chi gioca al posto di de Vrij nell’Inter - La sosta per le nazionali ha riconsegnato all’Inter uno Stefan de Vrij infortunato: il difensore olandese è tornato a Milano prima del previsto a causa di un problema muscolare; si tratta di ...calciomercato

Euro U.21: Nunziata esalta l'Italia 'siamo un grande gruppo' - Prima la Lettonia, poi la Turchia ovvero "due partite in cinque giorni fondamentali" per conquistare gli Europei Under 21 del 2025.ansa