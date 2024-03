De Luca PD | “PNRR in ritardo clamoroso | situazione preoccupante”

(Di venerdì 22 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl deputato dem, Piero De, è intervenuto stamattina al convegno “L’attuazione del: giro di boa 2024-2026”, organizzato dall’Ance Salerno. “Sostengo pienamente il grido d’allarme che l’Ance sta lanciando. Anche nel mio intervento in Aula con la premier Meloni ne abbiamo parlato. I dati sono drammatici. Ilè in. Ci sono stati tagli enormi nella sanità, 100mila posti negli asili nido non ci sono più. Ci sono ritardi sull’utilizzo delle risorse destinate alle periferie, alla riqualificazione urbana dei comuni. È unamolto. Il Governo continua a scherzare – ha sottolineato il deputato. Dovrebbe, invece, mettere da parte le chiacchiere e la propaganda. Questa drammatica ...

