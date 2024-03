De Laurentiis si muove per il nuovo d s | ritorno di fiamma | si è già parlato di calciatori! ESCLUSIVA

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 22 marzo 2024) Importanti novità per il futuro del Napoli, il presidente Deha avuto contatti concreti con il possibiledirettore sportivo. Nove partite al termine della stagione come nove finali: questo è l’imperativo dalle parte di Castel Volturno, dove il Napoli si prepara per l’ultima porzione di stagione, quella decisione. Il tecnico Francesco Calzona, ora impegnato con la sua Slovacchia, osserva con attenzione i suoi, chiamati a uno scatto importante per agguantare un piazzamento per la prossima Champions League. Traguardo che sicuramente permetterebbe di programmare con una certa serenità economica il futuro, per cui in ogni caso sono previste molte novità. A partire proprio dal futuro del CT della Slovacchia: le possibilità di rivederlo anche ai nastri di partenza della prossima stagione non sono altissime, motivo per cui sono tanti i nomi ...