De Laurentiis prepara il nuovo Napoli | Spunta un retroscena sulle mosse del patron

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il presidente Deha pianificato un’ambiziosa rivoluzione in tre fasi per riportare ilnell’elite del calcio italiano ed europeo dopo una stagione deludente. CALCIO– La stagione delvolge al termine con più ombre che luci. Eliminazione prematura dalla Champions League e mancata qualificazione al Mondiale per Club hanno fatto storcere il naso a De, che ora è pronto a rivoluzionare totalmente l’ambiente partenopeo nell’imminente sessione estiva di calciomercato. DeTrecper rilanciare ilSecondo il Corriere dello Sport, ilazzurro ha delineato un piano in tre fasi fondamentali da realizzare nei prossimi 65 giorni prima dell’avvio della nuova annata: L’ingresso in ...