De Laurentiis | l’Ordine dei giornalisti presenta un esposto a questura | Figc e Lega dopo le scintille con Sky

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il Consiglio nazionale deldeistigmatizza, con un documento approvato all’unanimità, il comportamento tenuto dal presidente del Napoli Aurelio Deche, al di là dell’inaccettabile pretesa di scegliere l’intervistatore dei suoi giocatori, ha superato, con un atteggiamento di cui non si ricordano precedenti, una linea rossa di aggressività nei confronti di troupe televisiva a Barcellona alla vigilia di un match di Champions. I filmati disponibili sul web e visionati dall’intero Consiglio nazionale saranno formalmente trasmessi alla, allaCalcio e al questore di Napoli, affinché valutino le iniziative da intraprendere a tutela dei. Quello di Barcellona-Napoli è solo l’ultimo e il più eclatante di quasi cento episodi intimidatori di cui ...

