Davide Lo Surdo |  chi è l’italiano scolpito nell’eternità?

(Di venerdì 22 marzo 2024) Davide Lo Surdo: chitarrista italiano, riconosciuto come il più veloce della storia, la sua chitarra signature è stata conferita permanentemente al Museo della Musica “Sigal”è un chitarrista italiano. La rivista Rolling Stone Brasil lo ha descritto come il chitarrista più veloce della storia della musica e la sua chitarra signature è stata conferita permanentemente al Museo della Musica “Sigal”, dove sono conservati strumenti suonati da leggende come Mozart e Chopin. Lo Surdo è stato incluso nel libro che narra la storia della musica intitolato “Rock Memories Vol. 2? scritto da Maurizio Baiata, insieme ad icone musicali come i Beatles, i Pink Floyd, Jimi Hendrix e John Lennon. Biografia Nato a Roma il 24 Luglio del 1999, Lo Surdo scopre la sua passione per la chitarra all’età di 9 anni, quando ha iniziato a prendere lezioni da un prete in una ...