David Ayer dirigerà Heart Of The Beast | prodotto da Damien Chazelle

(Di venerdì 22 marzo 2024), dopo il grande successo di The Beekeeper con Jason Statham, tornerà presto alla regia conOf Theda Paramount, in collaborazione con la Wild Chickens di; il film racconterà la storia di un ex Nayy-Seal e il suo cane da combattimento, impegnati in unA battaglia per la sopravvivenza dopo un grave incidente nel solitario panorama dell’Alaska; la sceneggiatura sarà affidata a Cameron Alexander;, peraltro sarà anche produttore del progetto, in sviluppo dal lontano 2017. The Beekeeper, la storia di un eccezionale sicario, parte di un’organizzazione segreta, che si ribella ai suoi ex superiori, ha incassato più di 150 milioni al box office mondiale, a partire da un budget minimale; al momento non vi sono ...

