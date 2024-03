Danilo usa parole da vero capitano sui casi di Dani Alves e Robinho | “Dobbiamo essere un esempio”

(Di venerdì 22 marzo 2024), difensore della Juventus e del Brasile, ha parlato in conferenza stampa della violenza sulle donne e deidi: "Non è un problema solo del calcio, ma un riflesso della società".

Cinema. Stelvio Massi, il "papà" del poliziesco all'italiana a vent'anni dalla morte - Dietro alla cinepresa, come si capisce subito dai ritmi perfetti delle adrenaliniche scene, dalle ambientazioni, dai primi piani e dalle finezze usate nelle inquadrature ... marchigiana » racconta il ...avvenire

Camera di commercio italiana a Miami: opportunità nel sud est degli Usa, a Napoli via al roadshow - Inizia oggi e continerà fino al 21 marzo a Napoli, Roma, Prato e Treviso il ‘Meet Us Roadshow’, un evento organizzato dalla Camera di commercio italiana a Miami, per presentare alle piccole e medie im ...ildenaro

Danilo Arena biografia: wikipedia, chi è, età, altezza, peso, carriera, figli, moglie, Instagram e vita privata - In concomitanza con l’uscita del suo nuovo album “Lettere Mai Spedite” il 23 novembre su tutte le piattaforme digitali, Danilo Arena continua a emergere come una delle voci più promettenti nel mondo ...spettegolando