Daniele Capezzone | il campo largo si riscopre garantista solo con uno di loro

(Di venerdì 22 marzo 2024) È nel tardo pomeriggio di ieri che alla sinistra dei mozzaorecchi un grido di gioia, roba da Tardelli al Bernabeu, è improvvisamente rimasto strozzato in gola. E come mai? Fino a poco prima, era festa grande, perché la magistratura fiorentina aveva di nuovo azzannato Marcello Dell'Utri, disponendo un sequestro preventivo di beni fino a un valore vicino agli 11 milioni di euro. Tanti soldi e tanta grazia, mediaticamente parlando, per i giustizialisti che – oplà – potevano andare sul sicuro: mettersi a sparare su unbersaglio di sempre e tentare così di occultare le disavventure baresi alle quali verremo tra poco, vera spina del fianco di una sinistra abituata a considerare gli altri sistematicamente collusi, ma contemporaneamente ad assegnare a se stessa patenti antimafiose e bollini di legalità. Senonché, il colpo di scena è arrivato da Palermo, dove il ...

