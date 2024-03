Daniela Santanchè indagata per truffa all' Inps | notificata la chiusura dell' indagine

(Di venerdì 22 marzo 2024)aggravata nei confrontiper presunta gestione irregolare dei fondi messi a disposizione dallo Stato per la cassa integrazione durante il Covid. Questa l'ipotesi di reato per. La Procura di Milano ha notificato alla ministra del Turismo l'avviso di fine...

Visibilia: procura chiude indagini Santanche', ipotesi truffa su Cassa Covid: 'Ai danni dell'Inps per irregolarita' su 13 dipendenti' . La procura di Milano ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti del ministro Daniela Santanche' e di altre persone, nonche' delle societa' Visibilia Editore Spa e Visibilia Concessionaria Srl 'per un'ipotesi di truffa ai danni dell'Inps in relazione a presunte irregolarita' ...