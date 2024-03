Dallera | “Napoli | missione impossibile per la Champions”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 22 marzo 2024) Daniele, responsabile del Corriere della Sera, è intervenuto a Radio Crc durante Si Gonfia la Rete. Queste le sue parole: “Spalletti credo che dorma preoccupato e non per la prestazione di ieri. Da quando ha preso in mano la Nazionale ha capito che, al di là dell’entusiasmo, laazzurra è molto difficile. Questa Italia per arrivare alla sufficienza deve lavorare, ce ne vuole e Spalletti deve risolvere i problemi in fretta perchè presentarsi con questa Nazionale agli Europei mi fa pensare male. Il livello tecnico, questo, non è accettabile. Non è che ci sia una vastissima scelta tra i convocati: se si analizzano i settori, ognuno ha delle lacune, ognuno ha dei problemi”. “Certi errori difensivi di disattenzione ti fanno capire che i calciatori non si sono comportati bene, a centrocampo mancano le idee e credere che possano arrivare ...