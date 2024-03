(Di venerdì 22 marzo 2024) Giovanni Barreca ha incontrato ieri il proprio avvocato in carcere a Palermo. L'uomo non si è mostrato pentito di aver sterminato la propria famiglia al culmine di indicibili, per lui il sacrificio era inevitabile

SAN Severino «A un anno di vita ho rischiato di morire per una meningite. Mia madre pregò San Pacifico e al mio risveglio dal coma portò la mia foto ex voto al santuario». A... (corriereadriatico)

"Dalle preghiere alle torture". Nuovi ed inquietanti dettagli sulla strage di Altavilla - Deliro che sembrerebbe continuare ancora ad oggi. L’uomo, fin dal suo arresto, compiuto dai carabinieri della compagnia di Monreale, ha sempre sostenuto di avvertire dei demoni all’interno della ...ilgiornale

La strage di Altavilla, Barreca conferma il massacro: «Passammo Dalle preghiere alle torture» - Tutta la famiglia era piena di demoni e per questo dovevano pregare in modo da liberarsi da queste malefiche presenze. La situazione, però, sarebbe cambiata con l’ingresso nella loro vita di Sabrina F ...mondopalermo

