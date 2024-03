Dall' apertura della prima boutique negli Anni 20 a Firenze al successo globale | l' ascesa di un impero simbolo del Made in Italy 

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 22 marzo 2024) Dopo il clamore suscitato da House of Gucci, film diretto da Ridley Scott con protagonisti Adam Driver e Lady Gaga nei pdi Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani, è tempo di un nuovo racconto sulla famiglia. Giorgio Gucci ha siglato infatti un accordo con Gaumont e Alcor Film per realizzare «un’opera audiovisiva» che racconti la storiadinastia, si legge nel comunicato ufficiale. L’atticofamiglia Gucci a Manhattan è in vendita: lusso e design a un prezzo da capogiro ...