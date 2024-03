Dalla Via Intesa | ' da AI criticità su etica e protezione dati'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Le nuove sfide dell'intelligenza artificiale nel rapporto tra clienti e bancassicurazione, dove l'elemento umano resta al primo posto. Sono queste le tematiche al centro della tavola rotonda del gruppoSanpaolo sull'AI che si è svolta a Milano nel grattacielo 'La scheggia' in via Melchiorre Gioia. Un'occasione in cui il gruppo ha fatto il punto sull'impiego dell'intelligenza artificiale nelle banche e nelle assicurazioni. L'AI fornisce un supporto al lavoro quotidiano all'interno di una bancassicurazione. Tuttavia, questo nuovo insieme di tecnologie "porta con sé potenzialmente alcunecollegate alladeie alle questioni etiche in generale", ha evidenziato MassimilianoVia, amministratore delegato e direttore generale diSanpaolo RBM Salute, ...