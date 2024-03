Dalla Regione alla polizia Locale | telecamere a Paderno | drone a Limbiate | auto a Cormano e Saronno

(Di venerdì 22 marzo 2024) Nuovein arrivo per laDugnano, unvetture e ufficio mobile a. Questa è una parte della strumentazione cheLombardia finanzierà per i vari comandi. FinanziamentiSono 106 i progetti finanziati daLombardia per altrettanti Comuni e ...

Le notizie sulla guerra in Ucraina di mercoledì 20 marzo, in diretta. Colloquio Putin-Modi sul conflitto. Zelensky: «È essenziale che i negoziati con l’Ue inizino a giugno. Abbiamo bisogno di più ... (corriere)

Da Assisi tante proposte dedicate ai cammini nella natura - Nell'ambito dello spazio "Umbria, cuore verde dei Cammini d'Italia", promosso Dalla Regione, sono state illustrate le strategie per la valorizzazione delle risorse naturalistiche e il programma degli ...ansa

Il ritorno di Puigdemont: l’ex presidente catalano si presenterà alle prossime regionali. “Se sarò eletto lascerò il mio esilio in Belgio” - L’ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont – che vive in Belgio in autoesilio per via delle vicende giudiziarie post-referendum – si presenterà ufficialmente alle elezioni regionali anticipate ...ilfattoquotidiano

Liguria: 15 milioni Dalla Regione per depuratori di Albenga, Borghetto Santo Spirito, Stella e Ronco Scrivia - Via libera di Regione Liguria all'Accordo di programma con il Ministero dell'Ambiente per quattro interventi di miglioramento degli impianti di depurazione e fognatura nel centro-ponente ligure ad Alb ...telenord