Dalla parte del padre | Burbero ma di cuore | di sicuro innocente E lui si commuove

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 22 marzo 2024) Sara, Samuele e Simone Severi non si risparmiano. Daniele, il, per l’ingranaggio della giustizia, è un imputato d’omicidio, accusato di aver tagliato la testa a suo fratello, allo zio Franco. Per loro "è un papà eccezionale. Un po’, ma sempre presente, sempre capace di sostenerti, psicologicamente, ma anche nei fatti concreti della vita". Una manciata di metri divide il banco dei testi a quello di Daniele, l’imputato. E Sara fatica a non fissarlo (vulnerabilmente) suo. "Sono la sua principessa. Tra noi c’è sempre stato un rapporto dolcissimo. In ogni situazione della vita. Mi ha spinto a studiare, a fare il liceo, ad andare all’università. Ma mi ha anche insegnato che serviva lavorare durante gli studi, e così ho fatto. Per lui è faticoso esprimere i sentimenti. Ma con un abbraccio forte capisci subito che lui c’è ...