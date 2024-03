Da operazione militare speciale a guerra | cosa cambia per la Russia

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 22 marzo 2024) A oltre due anni da quando il presidente russo Vladimir Putin annunciò l’inizio di una “” in Ucraina, il Cremlino ha dato l’annuncio che il conflitto, oggi, è diventato una. Il cambio di narrativa è stato annunciato in un’intervista e poi ribadito in una conferenza stampa tenute oggi, 22 marzo, da Dmitri Peskov, portavoce del presidente russo. A mandare in soffitta la controversa locuzione usata fino ad oggi da Mosca per descrivere le operazioni belliche in Ucraina è stato il crescente coinvolgimento dell’Occidente al fianco di Kiev, ha reso noto il portavoce del Cremlino in un’intervista al settimanale Argumenty i Fakty. Un cambio di terminologia che sicuramente non può rimanere fine a sé stesso. In molti si sono interrogati in questi due anni su perché Mosca si ostinasse a non usare ...