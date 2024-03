Da Farinati il nuovo format Renato&Friends | pizze | fritti e torte nude di Valentina Cappiello

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 22 marzo 2024) La cucina diPizza and More, parla di cibo, ospita chef, pizzaioli, pasticceri e fa degustare piatti realizzati a più mani. Ha preso il via “Renato&Friends”, il ciclo di appuntamenti, che vede protagonisti gli amici di Renato Ruggiero il re deie pizzaiolo del ristorante di Casavatore. Ospite speciale del primo incontro, alias “La ricetta che Vale”, la pastry blogger con migliaia di follower, nota per le sue “naked cake”, le “” di ispirazione britannica. «L’obiettivo – ha spiegato Ruggiero – è quello di condividere spunti e ricette non solo con gli addetti ai lavori, ma anche con i clienti, attraverso speciali degustazioni in cui ci divertiremo a presentare nuovi piatti e a sperimentare forno e farine». Tema del primo evento: la Pasqua; ...