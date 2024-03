Curling | Mondiali femminili Sydney 2024 | l’Italia si arrende alla Svizzera | per il secondo posto si fa durissima

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 22 marzo 2024)sifortissimanel match della diciottesima sessione del round robin deglidifemminile, in corso di svolgimento a, in Canada, e nella fase a eliminazione diretta adesso quasi di certo dovrà partire dai playoff per l’approdo in semifinale. L’obiettivo delle azzurre, capitanate da Stefania Constantini con Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis e la riserva Marta Lo Deserto, allenate da Violetta Caldart, era quello di una vittoria per cercare il grande risultato di passare come una delle prime due del girone e così facendo qualificarsi direttamente per le semifinali. Invece, contro Silvana Tirinzoni, Selina Witschonke, Alina Paetz e Carole Howald, anch’esse già qualificate ...