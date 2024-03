Cultura della legalità al Liceo “Luigi Sodo” di Cerreto Sannita

(Di venerdì 22 marzo 2024): aldisi ricordano il Generale Dalla Chiesa e le altre vittimemafia. Giovedì 21 marzo 2024 si è svolta a, per la Giornata Nazionalememoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, una giornata speciale di riflessione. Nell’Aula Magna dell’Istituto, 150 studenti hanno incontrato esponenti dell’Arma dei Carabinieri. Ad aprire la mattinata il saluto del Preside Professore Don Alfonso Salomone che ha ringraziato l’Arma dei Carabinieri per l’operato quotidiano, di ...

“Quello che è successo nella Scuola comunale per l’infanzia ‘Ada Negri’ di Roma, in cui è bastato addurre come scusa l’‘inclusività’ per impedire ai bambini di celebrare la festa del papà , è la ... (italiasera)

Giardini Porcinai ad Arezzo: presentato il progetto di riqualificazione - Un progetto sviluppato sulla base di un'analisi dettagliata del contesto storico e architettonico dell'area sviluppato dal Comune di Arezzo in collaborazione co ...www3.saturnonotizie

Nel segno di Maria Carta una nuova canzone per i sardi nel mondo - La canzone è stata trasposta in un video di animazione in cui una figura femminile viaggia per mare e in aereo attraverso i vari paesi del globo, proprio come Maria Carta faceva quando era in vita: ...ansa

Barilla, volume su 125 anni pubblicità e comunicazione donato a biblioteche comunali e universitarie - Ma l’impegno dell’azienda nell’aprire le porte alla Cultura non finisce qui: Barilla è anche promotrice di una delle più importanti biblioteche gastronomiche d’Europa. Si tratta della Biblioteca ...adnkronos