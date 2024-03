Cremonese | UFFICIALE | rinnova un ex Juve

Nuovo rinforzo per la Juve ntus Next Gen, che milita nel girone B del campionato di Serie C. Il club bianconero ha ufficializzato il rientro... (calciomercato)

SudTirol-Cremonese, le formazioni ufficiali: sfida diretta fra Casiraghi e Coda - SudTirol-Cremonese, le formazioni ufficiali: sfida diretta fra Casiraghi e Coda Sarò Odogwu ad affiancare il cannoniere Casiraghi nell'attacco del SudTirol questo pomeriggio. A centrocampo Ciervo e Da ...informazione

Sudtirol – Cremonese 3-0: tris dei biancorossi al Druso - La partita Sudtirol - Cremonese di Sabato 16 marzo 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 30ma giornata di Serie B ...calciomagazine

A Bolzano arriva la Cremonese, seconda della classe - Il Südtirol di mister Federico Valente torna al Druso per incontrare i blasonati grigiorossi di Giovanni Stroppa – Calcio d’inizio alle ore 14.00 ...ladigetto