Cremona | tampona e uccide un uomo a Palazzo Pignano Poi cerca di dare la colpa a sua figlia | denunciato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 22 marzo 2024)) – Completamente ubriaco, a 145 all’ora invece che 90, avevato un Ape Piaggio, facendolo volare nel fossato endo la persona che era a bordo. Non contento, perre di evitare le conseguenze penali del tragico incidente, avevato dilaalla. Adesso un 54enne è statoper omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza alcolica e dalla velocità di oltre 50 chilometri orari rispetto al limite consentito. L’era al volante della Volkswagen T-Roc che lo scorso 24 dicembre, a, lungo la provinciale 90 in provincia di, ...