Credo ti manchi il c Gli audio di Siffredi alla giornalista

(Di venerdì 22 marzo 2024) Alisa Toaff è lache ha querelato Roccoper molestie sessuali: "Ansia e agitazione anche per il tono usato"

Repubblica pubblica su Instagram gli audio di Rocco Siffredi mandati alla giornalista Alisa Toaff: A seguire quelli più violenti: "Ultimo messaggio, a te credo che ti manchi il co. Questa è una cosa che ho notato, perché quando una donna arriva ad essere così vuol dire che il co gli manca per ...

Scontro Rocco Siffredi - Alisa Toaff, la giornalista che accusa l'attore: 'Lui è un sessista, io massacrata sui social': "Uno è questo: "Ultimo messaggio, a te credo che ti manchi il c...o perché se una donna arriva ad essere così vuol dire che il c...o gli manca per davvero, ecco fatti una pausa, fatti una ...