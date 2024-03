Creature Commandos | Sean Gunn anticipa una nuova storyline per Weasel | Scopriremo di più su di lui

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 22 marzo 2024) La serie d'animazione che inaugurerà il nuovo DC Universe di Jamesuscirà in autunnoarriverà in autunno inaugurando di fatto il nuovo DC Universe di Jamese Peter Safran e tra i suoi personaggi principali ci sarà, che tornerà a essere doppiato da, dopo il suo debutto in The Suicide Squad. Tuttavia, il personaggio avrà unadi zecca. Durante una recente apparizione al MegaCon di Orlando,ha fatto intendere cheapprofondirà le caratteristiche di, anche se resta da capire se questo includerà le sue origini fumettistiche come villain di Firestorm o qualcosa di nuovo. ...