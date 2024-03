“Costretti a imparare l’utilizzo delle armi a scuola” Il racconto choc dell’insegnante

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 22 marzo 2024) Robinho entra nel penitenziario di Tremembé per scontare la pena L’ex calciatore Robson de Souza, detto Robinho, di 40 anni, è entrato nelle prime ore di questo venerdì al penitenziario Doutor José Augusto César Salgado (noto come penitenziario 2 di Tremembé), a San Paolo. Prima è stato sottoposto a un esame presso l’IML (Istituto medico legale). Robinho è stato condannato per il reato di stupro dai tribunali italiani. Mercoledì, la Corte Superiore di Giustizia aveva deciso di eseguire immediatamente la sentenza dell’ex atleta in Brasile arrestato ieri dalla Polizia Federale a Santos. A Tremembé, che ospita 600 criminali, Robinho è detenuto da oggi con condannati celebri come Alexandre Nardoni, Cristian Cravinhos e Lindemberg Alves. Nicaragua: “Ci portano fuori dalle aule per prendere le”. Parla un insegnante delladell’obbligo dove sono ...