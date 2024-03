Costituito il Consorzio della Ciliegia di Bracigliano Igp

(Di venerdì 22 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti. Dopo anni in cui si è provato a realizzarlo, oggi pomeriggio, venerdì 22 marzo 2024, grazie al supporto operativo ed economico del GAL “Terra è Vita” e all’assistenza di Confagricoltura Salerno, i rappresentanti di 14 aziende, tra produttori e conferitori hanno dato vita dal notaio all’importante strumento di valorizzazione e tutela di questo straordinario prodotto. “Erano anni che si attendeva un riconoscimento per ladi, che nel secolo scorso era una vera e propria forza economica del territorio. Avere avuto il riconoscimento IGP e averilè un primo passo importante. Ora avvieremo e daremo vita a tutte quelle iniziative che possono valorizzare e promuovere il nostro “tesoro rosso”, ha dichiarato Francesco Albano, neo presidente del ...

