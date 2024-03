Così Bruxelles è pronta a riarmare Kyiv con i fondi russi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 22 marzo 2024) Finora erano state solo parole, ora è stato scritto nero su bianco: gli asset sequestrati allaa e detenuti in Europa andranno a finanziare la resistenza ucraina all’invasione russa. Sono bastate poco meno di 24 ore al Consiglio europeo riunito aper trovare la quadra sul prelievo di 3 miliardi di profitti generati dai 200 miliardi di beni della Banca centrale russa e messi sotto chiave (si punta a racimolare 15 miliardi in tre anni) dalla Commissione europea, in risposta alla guerra scatenata dal Cremlino contro. Nelle intenzioni dei Paesi europei (è arrivato, come da previsioni, anche il sì per nulla scontato dell’Ungheria), l’accordo raggiunto dai 27 per utilizzare i proventi provenienti dagli assetcongelati potrà consentire di avere a disposizione per quest’anno tre miliardi di euro da ...