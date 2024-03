Cos' è l’impronta idrica e quanto vale lo spreco dell' acqua

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Roma, 22 marzo 2024 – Quasi tutto quello che facciamo nella nostra normale routine richiede l’impiego, anche indiretto, di. Ciò che mangiamo, utilizziamo, indossiamo o compriamo necessita infatti diper essere prodotto, con tutto quel che ne consegue in termini di utilizzo idrico e di possibili sprechi. Il buon utilizzo, infatti, è fondamentale per poter contrastare l’emergenzache interessa il mondo, specie in alcuni Paesi che hanno un minor accesso alle quantità d’che, invece, contraddistingue l’Occidente. La conoscenza’impatto ambientale di tutte le nostre azioni ci rende più consapevoli nel consumo, offrendoci la possibilità di razionalizzare i comportamenti. È in tal contesto che si inserisce con grande importanza il ...