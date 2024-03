Cosa significa svalutazione competitiva e differenza dagli altri tipi di svalutazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Roma, 22 marzo 2024 – Molto spesso, specie nei periodi contraddistinti da forti cambiamenti di valore delle moneta, si sentono e leggono in tv e sui giornali dei termini che non si riesce a comprendere fino in fondo nella maniera corretta. Uno di questi è sicuramente, utilizzato genericamente nel contesto sociale per indicare una perdita di valore della moneta, anche se in economia tale concetto estende il proprioto anche al valore delle merci. Esistono, inoltre, diversidi, come quellao monetaria, ognuno con delle caratteristiche e degli effetti propri, dei quali è necessario avere conoscenza per poterne comprendere l’impatto sulla quotidianità in quanto la variazione del valore della moneta e delle merci comporta ...