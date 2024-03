(Di venerdì 22 marzo 2024) Almeno cinque uomini armati in divisa da combattimento mimetica hanno fatto irruzione in una grandeda concerto nella periferia occidentale di, la Crocus City Hall, e hanno sparato con armi automatiche contro la folla. Sono stati accertati dodici morti e trentacinque feriti, ma i dati sono in costante aggiornamento. Da quel che scrivono i media russi gli assalitori avrebbero iniziato a sparare contemporaneamente nel foyer e in platea. Avrebbero utilizzato anche esplosivi, provocando un massiccio incendio. I video postati sui social mostrano enormi colonne di fumo nero che si alzano sopra l’edificio. A week after Putin's fake election he gets a "terror attack" in Moscow. If you dont know how Putin's brain works, just Google "1999 apartment bombings" to see how he blew up huge alartnrnt blocks, killing hundreds, then blamed on Chechnya to ...

