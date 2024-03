Cosa sappiamo della sparatoria e dell’incendio alla sala da concerti di Mosca

(Di venerdì 22 marzo 2024) Alcuni uomini armati in divisa da combattimento mimetica hanno fatto irruzione in una grandeda concerto nella periferia occidentale di, la Crocus City Hall, e hanno sparato con armi automatiche contro la folla. Sono stati accertati quaranta morti e cento feriti. Da quel che scrivono i media russi, e da quel che si può vedere dalle immagini che circolano online, gli assalitori (non si sa di preciso quanti fossero, almeno cinque) avrebbero iniziato a sparare contemporaneamente nel foyer e in platea. Avrebbero utilizzato anche esplosivi, in due momenti distinti, provocando un massiccio incendio. I video postati sui social mostrano enormi colonne di fumo nero che si alzano sopra l’edificio. Al momentonellapotevano esserci fino a seimiladuecento ...

Amici, Mida e Gaia si sono lasciati. I due scoppiano in lacrime. Cosa è successo - Cosa è successo Gaia ritiene che Mida non gli stia dando le ... Se non provassi sentimenti forti non me ne fregherebbe nulla. Sai come la penso». Nessuna pausa di riflessione, Gaia e Mida hanno scelto ...leggo

Appello social di Rocco Siffredi: "Non insultate la giornalista" - L'attore su Instragram si rivolge ai suoi fan: "Se mi volete bene fate quello che vi chiedo, minacciatela" ...adnkronos