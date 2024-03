Cosa non dicono i dati sull' export del vino italiano negli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 22 marzo 2024) Quantoviene bevutoalla luce dei grandi eventi delmondiale? Alla luce deidiramati da Nomisma e Vinitaly, l'Italia brinda un po’ meno e – sembra – cerca più qualità in una fascia di prodotto premium. Dopo Paris Expo e Prowein a Düsseldorf, prima del prossimo Vinitaly, dal 14 al 17 aprile a Verona, c’è un evento mondiale ormai tradizionale che tasta il polso al mercato americano con un tour scattato il 18 marzo da Washington e da New York (19 marzo) che collega la East Coast con la West Coast di San Francisco (27 marzo) passando dal Texas (Austin 21 marzo) e dal Canada (Denver, 23 marzo). Cinque tappe dello Slow Wine Usa world tour per un incontro tra produttori italiani – 80 per cento dei presenti nei banchi di assaggio – e ...