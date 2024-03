Nuovo capitolo della vicenda Acerbi-Juan Jesus . Quanto emerso dalle parole del brasiliano, ascoltato quest’oggi in Procura . Le ultime giornate in casa Napoli non sono state caratterizzate solo ... (spazionapoli)

Cosa ha detto Acerbi su Juan Jesus davanti alla Procura FIGC e quando arriva la sentenza - Non "vai via nero, sei solo un negro" ma "ti faccio nero", ecco Cosa avrebbe detto Acerbi a Juan Jesus. Una versione che aveva sostenuto anche in precedenza, durante il colloquio con la dirigenza ...fanpage

Giorgia Soleri: «Come sto Sempre una me***». Cos'è successo - Quindi, un utente le ha chiesto come stesse e Cosa le avesse detto il medico. Giorgia ha risposto con un messaggio molto lungo in cui spiega quali siano le sue condizioni di salute. Poi, l'attivista ...leggo

Un e-book sui parchi della Lombardia 'senza barriere' - Si chiama 'Parchi lombardi per tutti, suggerimenti di visita per persone con disabilità' ed è l'e-book che sarà presentato in occasione della fiera 'Fa' la Cosa giusta 2024' in ... "È una tappa ...ansa