Cosa Call my agent potrebbe insegnare al cinema italiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il 22 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW arriva la seconda stagione dimy, la serie diretta da Luca Ribuoli tratta dalla serie francese Dix pour cent disponibile su Netflix. In questa seconda stagione il pubblico riprenderà le fila da dove la serie si era interrotta l’anno scorso: la CMA è ancora sul mercato e le azioni di Claudio possono essere comprate da chiunque. Intanto glii dell’agenzia sono alle prese con numerose nuove sfide: nuovi contratti da far firmare, nuovi capricci da star per alcuni assistiti e il Festival di Venezia che si fa sempre più vicino. Il tutto mentre ognuno dei personaggi cerca di tenere insieme anche i pezzi della propria esistenza, proprio quando tutto sembra dover colare a picco. Con un parterre di guest star davvero d’altissimo livello, la seconda stagione di ...