Corvino consiglia | “Calciatore fortissimo” | nuovo difensore per il Napoli

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il responsabile dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo, hato unche potrebbe fare al caso del. Ilè alla ricerca di nuovi profili per migliorare il reparto difensivo in vista della stagione 2024/2025. La cessione di Kim Min-Jae al Bayern Monaco della scorsa estate, seguita dall’acquisto del giovanebrasiliano classe 2001 Natan, non ha prodotto i frutti sperati, tant’è che nelle ultime sfide gli è sempre stato preferito il connazionale più esperto Juan Jesus. Gli azzurri, nel corso della stagione fin qui disputata, hanno sofferto tantissimo, e i problemi più grandi sono stati riscontrati nel pacchetto arretrato a difesa di Meret. Tra i vari nomi in lista del d.s. Mauro Meluso per invertire il trend, oltre ai nazionali italiani ...

Scontro in Confindustria, Gozzi non cede: Garrone e Orsini già a caccia dei suoi voti - ROMA. Antonio Gozzi sostiene di avere più del 25% dei consensi all’interno del Consiglio generale; per i saggi di Confindustria, che per cinque settimane hanno consultato la base, invece si ferma al ...laprovinciapavese.gelocal

Riparte il consiglio comunale dei ragazzi: idee in campo e 41 candidati - Le elezioni si terranno il 25 marzo nei plessi di Strudà e Vernole dell’Istituto comprensivo “A. Diaz” per il progetto legato alle politiche giovanili d democrazia partecipata in collaborazione con la ...lecceprima

L’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Verso una nuova forma di governo - 06:30 Primepagine a cura di Enrico Rufi 07:00 Rassegna di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta 07:30 Pillola de Il rovescio del diritto a ...radioradicale