Corso Sempione | schianto all’alba | due feriti gravi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 22 marzo 2024) Milano, 22 marzo 2024 – Grave incidentedi questa mattina, venerdì 22 marzo, in centro a Milano. Due uomini di 36 e 28 anni sono rimastinello scontro fra due automobili, avvenuto poco prima delle 5 in. Nelloè stata coinvolta una terza persona, che ha riportato solo alcune contusioni, rifiutando il ricovero. Corsa in ospedale Il 36enne è stato portato all'ospedale San Carlo, il più giovane al Niguarda. Entrambi sono in condizioni critiche. Sul posto, oltre agli operatori del 118, con tre ambulanze e due automediche, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. In campo anche i vigili del fuoco, che hanno estratto idalle lamiere e messo in sicurezza i veicoli incidentati. Dinamica ...