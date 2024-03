Corriere dello Sport – Bologna | con la Champions il sogno è Gosens | Sartori si è mosso

(Di venerdì 22 marzo 2024) 2024-03-20 11:29:04 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il: Giovanninon dimentica mai quelli che con il tempo sono diventati… suoi calciatori. Tanto è vero che qualcuno lo ha anche riproposto, come è successo per Remo Freuler. Che dopo averlo portato all’Atalanta ecco che appena gli si è presentata l’occasione favorevole lo ha messo a disposizione nell’estate scorsa di Thiago Motta prelevandolo dal Nottingham Forest, convinto com’era che con le sue potenzialità tecniche e morali avrebbe fatto le fortune del. Dove vogliamo arrivare è facile, perché ora nei suoi pensieri è tornato di moda anche Robin, che nell’Union Berlino ha ritrovato la continuità con la quale giocava nell’Atalanta (in Bundesliga ha ...

Si gioca troppo, arriva l'appello disperato dei calciatori - Un calciatore su tre sostiene che per «recuperare la voglia di giocare» dopo una partita ufficiale c’è bisogno di 72 ore piene, cioè di tre giorni. È quanto emerso dalla ricerca “la Salute del ...corrieredellosport

Vavassori, il papà: "Bellissimo affrontare Sinner ma so come metterlo in difficoltà" - «Sarà bellissimo, sia per Andrea che per me, affrontare Jannik sul campo centrale di Miami». Davide Vavassori, padre e allenatore di “Wave”, non nasconde l’emozione in vista del derby azzurro di ...corrieredellosport

Olimpiadi, così San Marino si prepara a tentare il bis di uno storico tris - Ai Giochi di Tokyo, le prime tre storiche medaglie della Repubblica del Titano che conta 33.800 abitanti e si prepara per rinnovare l’impresa a Parigi. Gian Primo Giardi, presidente del Comitato Olimp ...corrieredellosport