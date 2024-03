Corridoi umanitari | in fuga dalla guerra in Siria | atterrano a Fiumicino 51 rifugiati

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 22 marzo 2024) Roma, 22 marzo 2024 – Tredici anni diin. E di originena sono quasi tutte le 51 persone arrivate questa mattina, venerdì 22 marzo, all’aeroporto di Romae accolte in Italia grazie airealizzati da Chiese protestanti e Comunità di Sant’Egidio. 51 persone, di cui 19 minori, provenienti da vari campi profughi del Libano e da diversi centri – Beirut, Homs e altri territori del Paese da dove sono giunti, negli scorsi mesi ed anni, per fuggire dal conflitto in– saranno accolte da Chiese, famiglie, Comunità di Sant’Egidio, Operazione Colomba eDiaconia valdese in varie regioni e città d’Italia, tra le quali Firenze, Torino, Torre Pellice (TO), Campobasso, Padova, Roma. Il loro ingresso in Italia è ...