Corea del Nord | la partita contro il Giappone si giocherà in campo neutro per “paura di infezioni batteriche”

(Di venerdì 22 marzo 2024) Non sarà Pyongyang la sede dellatradel, in programma martedì 26 marzo e valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Come riporta l’agenzia di stampase Kyodo, la squadra di casa ha infatti rinunciato ad ospitare l’inper “di” dopo l’allarme streptococco nel Sol Levante. La palla è passata dunque neldell’Afc, che ha reso noto che lasi disputerà innella capitale della Malesia, Kuala Lumpur. E’ probabile che alla base della scelta delladelci siano anche i pessimi rapporti con il, compromessi fin ...

In una delle sue ultime apparizioni in pubblico, proprio a Buckingham Palace, era stata fotografata accanto a Kate Middleton . Elegentasimma in un lungo cappotto grigio, durante la visita... (ilmessaggero)

Si è giocata quest’oggi la sfida tra Giappone e Corea del Nord, con la vittoria dei nipponici per 1-0 nella sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Il ritorno, in teoria programmato per ... (sportface)

Un caso Kate Middleton bis, come è stato definito dalla stampa. E che riguarda un’altra famiglia reale, associata però a casa Windsor per un “giallo” che sta facendo discutere i sudditi. Di cosa ... (thesocialpost)

Un avvertimento per gli Usa: cosa c'è dietro alla pioggia di missili di Kim - Nelle ultime ore il leader della Corea del Nord, Kim Jong Un, ha assistito a esercitazioni di tiro di "sistemi lanciarazzi multipli superpesanti" ...ilgiornale

Hong Kong cerca investitori - L'esecutivo guidato da John Lee vuole di più. E per attirare nuovi investitori ha lanciato il cosiddetto New capital investment entrant scheme (Cies), che offre un percorso per ottenere la residenza a ...italiaoggi

Guerra ultime notizie. Media: otto morti in un raid di Israele a nordest di Rafah. Blinken atteso in Israele, pressing per tregua temporanea a Gaza - Kim, che ha lavorato come interprete per il ’presidente eterno’ e fondatore della Corea del Nord, Kim Il-sung, e per suo figlio Kim Jong-il, è noto come esperto di Cina. Quest’anno ricorre il 75mo ...ilsole24ore