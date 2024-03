Coppa Emilia I rigori condannano Riccione e Athletic

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Sono stati i calci di rigore a mettere fuori dai giochi dellail1926. Il gol realizzato a inizio secondo tempo contro la Virtus Faenza non è bastato per portare a casa il passaggio del turno. Infatti, poco prima della mezz’ora a pareggiare il conto ci ha pensato Subashi. Si va, così, ai, quelli che alla fine consegnano la semificale dialla formazione faentina (3-1 il finale). Stessa sorte, inregionale di Seconda Categoria per l’Poggio, costretto a cedere ’dal dischetto’ alla Riolese, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1 per effetto delle reti realizzate da Bua e Vallante. Poi ihanno sbarrato la strada all’, costretto ad ...