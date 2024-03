Controlli in Piazza Garibaldi e Vasto La Polizia di Stato trae in arresto un uomo per evasione

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 22 marzo 2024) dal cacere Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, i militari dell’Arma dei Carabinieri, gli operatori della Guardia di Finanza, con il supporto dell’ASL Napoli 1 Centro, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania e degli agenti del CompartimentoFerroviaria, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio aMancini, via Poerio, via Marvasi e porta Nolana. Nel corso dell’attività sono state identificate 241 persone, di cui 3 denunciate per contrabbando di tabacchi lavorati esteri e sequestrati 3,200 kg di T.L.E; ancora, altre 3 persone sono state sanzionate amministrativamente per possesso di sostanza stupefacente per uso personale. Inoltre, gli operatori hanno controllato 60 veicoli, ...