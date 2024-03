Contratto del commercio | c’è l’accordo per il rinnovo | 240 euro in più per 3 milioni di lavoratori

(Di venerdì 22 marzo 2024) Filcams, Fisascat e Uiltucs con Confe Confesercenti hanno firmato un’intesa per ildelper tredidel settore deldovrebbe durare fino al 2027 e prevede un aumento di 240mensili più un versamento una tantum da 350. La trattativa, particolarmente complessa, si è sbloccata nei giorni scorsi a quasi due anni dalla firma delponte che aveva evitato la scadenza delnazionale nel 2022. Previsto un incremento di indennità anche per icon unpart-time. Soddisfatti i sindacati.per ildel ...

