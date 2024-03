Conte | Pd batta un colpo con noi contro l' economia di guerra Ue

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) "Oggi c'è un grande tema su cui invito il Pd a battere uncon noi. Si è appena concluso un consiglio europeo, stiamo impostando unadieuropea. Ci stiamo preparando alla pace o alla? Di investimenti in una direzione negoziale non ne vedo, abbiamo dei leader - anche nella Nato è prevalsa questa idea - che pensano che l'unica soluzione sia la strategia militare. Oggi i governanti non tornano indietro, non ammettono il fallimento della strategia. Oggi vogliono creare unadi. Noi diremo di no e cercheremo di coagulare le forze progressiste attorno a questo no". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe, a Roma, alla presentazione del libro di Pasquale Tridico "Governare l'".