Consulenti del lavoro | Stefano Ussano | «Una professione sempre più strategica e in continua evoluzione»

Arezzo , 16 marzo 2024 – Un incontro tra i Consulenti del Lavoro di Arezzo e i responsabili dei Centri per l’Impiego . Mercoledì 20 marzo, alle 15.00, la sala convegni del Circolo Artistico in Corso ... (lanazione)

“L'ANCL, anche attraverso il suo Centro studi nazionale da sempre si occupa di fornire supporto, tutela e rappresentanza ai consulenti del lavoro, ma ha ritenuto che adesso i tempi siano maturi per ... (liberoquotidiano)

Si è concluso il convegno inaugurale della XI edizione di Consulenti a, l’evento ideato da Anasf per i professionisti e le professioniste del risparmio nella prestigiosa sala Santa Cecilia ... (romadailynews)

Ordine Consulenti del Lavoro Catanzaro: Giuseppe Gaetano ancora presidente - Gli auguri dall'Ente Bilaterale: "con l’auspicio che proseguano le proficue collaborazioni che stiamo portando avanti" ...strettoweb

Pg chiede condanna per don Piccoli per omicidio mons.Rocco - Il sostituto procuratore generale della Corte d'Appello di Venezia Paola Tonini, ha chiesto la conferma della sentenza di primo e secondo grado a 21 anni e 6 mesi di carcere per don Paolo Piccoli, il ...ansa

Crollo alla festa di nozze nel ex convento Giaccherino: indagati i due proprietari. Sopralluogo dei Consulenti - Il cedimento del solaio nel convento di Giaccherino il 13 gennaio scorso Tocca alle complesse perizie. I legali della difesa: "Svolti i nostri rilievi" ...lanazione