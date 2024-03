Consiglio europeo | Meloni | «Non ci sono toni da chiamata alle armi | affrontiamo le emergenze» – Video

(Di venerdì 22 marzo 2024) Giorgiaall’uscita dalche si è riunito ieri e oggi, 22 marzo, a Bruxelles, si è detta soddisfatta delle conclusioni su vari punti, a cominciare dalla migrazione. E ha comunque smorzato circa le ipotesi che ilavrebbe accelerato molto sul riarmo dell’Europa. Sulla difesa europea «resta il nodo delle risorse:favorevole a rafforzare l’industria della difesa ma dobbiamo fare i conti con le risorse a disposizione», ha detto la premier. Non c’è stata alcuna decisione specifica sul punto. Tra le ipotesi, quella che riguarda la Bei «trova molto consenso ma è un dibattito in divenire», ha aggiunto, spiegando poi che quando il documento introduttivo delparlava di «preparazionecrisi», intendeva ...

