Consiglio europeo | ecco le immagini della riunione

Consiglio Europeo , preoccupazione per la situazione umanitaria a Gaza . Ecco le conclusioni della prima giornata Sta per iniziare a Bruxelles la seconda giornata del Consiglio Europeo . Questa mattina ... (361magazine)

Dazi Ue su import cereali russi, la proposta della Commissione - Bruxelles, 22 mar. (askanews) – La Commissione europea ha proposto oggi a Bruxelles di aumentare significativamente i dazi sulle importazioni nell’Ue di cereali, semi oleosi e prodotti derivati a base ...askanews

Consiglio regionale, la nuova mappa collegio per collegio: vincitori e vinti - Cagliari La mappa è cambiata, e non solo per la vittoria di Alessandra Todde alle Regionali. Da un giorno all’altro, negli otto collegi, esistono nuovi rapporti di forza fra i due blocchi, il Campo la ...lanuovasardegna

Infrastrutture e trasporti: 44 miliardi di investimenti per lo sviluppo del Paese - Via libera dal Cipess al piano Mit-Anas 2021-2025 che mette in campo investimenti per 44 miliardi di euro per infrastrutture e trasporti ...trasporti-italia